البارزاني: حل المشكلات بين أربيل وبغداد سيخدم جميع العراقيين

وقال مكتب بارزاني في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل سفيري ألمانيا وفرنسا لدى العراق أوله دييل، وبرونو أوبيرت، لبحث تعزيز علاقات الإقليم مع ألمانيا وفرنسا".

وأشار سفيرا ألمانيا وفرنسا لدى العراق إلى وجود فرصة مواتية لرفع مستوى العلاقات مع حكومة إقليم كوردستان.

ووجه البارزاني "شكره إلى ألمانيا وفرنسا على مساعدتهما إقليم كوردستان ولا سيما في مواجهة الإرهاب، كما سلط الضوء على المحادثات الجارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية"، مؤكدا ان "حل المشاكل العالقة بين الجانبين والتوصل إلى اتفاق في إطار الدستور، سيصب بمصلحة جميع المواطنين في العراق".