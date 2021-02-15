الكاظمي يؤكد ضرورة زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتقليص ساعات القطع

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الكاظمي "ترأس اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري للطاقة، لبحث الاستعدادات الجارية الخاصة بتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفيرها للمواطنين خلال موسم الصيف المقبل اضافة الى عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال".