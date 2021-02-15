الكاظمي يؤكد ضرورة زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتقليص ساعات القطع

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ضرورة زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتقليص ساعات القطع.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الكاظمي "ترأس اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري للطاقة، لبحث الاستعدادات الجارية الخاصة بتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفيرها للمواطنين خلال موسم الصيف المقبل اضافة الى عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال".
وشدد الكاظمي، بحسب البيان، على ضرورة "بذل اقصى الجهود من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتلبية حاجة المواطنين وتقليص ساعات القطع، مطالباً وزارة الكهرباء بالاستمرار باجراءات الصيانة المطلوبة للمحطات الانتاجية والمحولات، وتجاوز كل العراقيل التي قد تؤثر في توفير متطلبات الطاقة الكهربائية".