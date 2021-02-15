الصدر: الصراعات بين الفرقاء السياسيين تتعالى مع اقتراب الانتخابات

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أن الصراعات بين الفرقاء السياسيين تتعالى مع اقتراب الانتخابات.



وأضاف الصدر في تغريدة له على "تويتر" ادناه تفاصيلها، أنه "لا سلطان لي على اغلبهم ولاسيما الفاسدين منهم".