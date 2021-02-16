بلاسخارت من مجلس الامن: الكتل السياسية أكدت أهمية الانتخابات المبكرة

وقالت بلاسخارت خلال احاطتها أمام مجلس الامن، إن "قصف أربيل محاولة لتأجيج التوترات"، مجددة التأكيد على أن "العلاقة بين بغداد وأربيل مستقرة".



وأضافت، ان "القادة العراقيين يواصلون الحفاظ على علاقات مفتوحة في خدمة السياسة الخارجية".



وأشارت إلى أن "الكتل السياسية أكدت بوضوح على أهمية إجراء الانتخابات المبكرة"، مضيفةً "الحكومة العراقية ماضية في إغلاق مخيمات النازحين".