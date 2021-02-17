صالح: الحكومة ماضية في استئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية ماضية في استئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون.
وقال مكتب صالح في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، لبحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وأهميّة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".
وأشار صالح إلى أن "الحكومة العراقية ماضية قدماً في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها بالتعاضد مع الجهود الوطنية من مختلف القوى، من خلال دعم فرض القانون وحماية أمن وحياة المواطنين واستئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وحماية المنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفرادها الذين يستضيفهم العراق بموجب اتفاقات ومعاهدات رسمية، طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية".