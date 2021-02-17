صالح: الحكومة ماضية في استئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون

وقال مكتب صالح في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، لبحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وأهميّة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".