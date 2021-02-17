الحلبوسي يؤكد أهمية الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان الأخير "استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك تطورات الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات المبكرة، وأهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي، لتعزيز إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".