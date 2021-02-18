بالصور: اجتماع افتراضي يجمع رؤساء القضاء في العراق وقطر ومكتب الامم المتحدة

عقد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ،اليوم الخميس، اجتماعا افتراضيا جمعه مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء في دولة قطر حسن بن لحدان الحسن المهندي ، برعاية مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.



وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه أن الاجتماع عقد بمناسبة الاحتفال بانضمام العراق بصفته الموقع التدريبي الستين لتنفيذ ادوات التدريب على الاخلاقيات القضائية لشبكة النزاهة القضائية العالمية وتعزيز النقاش والتعاون في مواضيع منها التدريب على الاخلاقيات القضائية والاولويات العالمية والاقليمية في مجال النزاهة القضائية والمشاركة في فعاليات شبكة النزاهة القضائية العالمية. وأضاف أن "الاجتماع شهد مشاركة القضاة الاوائل لمحاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة والكرخ كلا من القاضي ضياء جعفر والقاضي اياد محسن ضمد وعدد من المختصين في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي الدولتين في فينا".