الكاظمي وصالح يبحثان آخر الإستعدادات لإجراء الإنتخابات في موعدها المقرر

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد".

وأضاف البيان "كما جرى استعراض آخر الإستعدادات التي توفرها الأجهزة الحكومية المعنية ومفوضية الإنتخابات لإجراء الإنتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول القادم، وبما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي واختياراته".وأكد الكاظمي بحسب البيان "أهمية الخطوات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، وانعكاسها إيجابًا على مستقبل العراق الإقتصادي وأمنه الداخلي والسلم الأهلي وتوفير الفرص لقطاع الشباب".كما أكد "ضرورة توحيد الصفوف الداخلية إسنادًا لسلطة القانون، ولأجل تنفيذ الأهداف التي جاءت من أجلها الحكومة التي تحث الخطى من أجل تحقيق مطالب العراقيين وتطلعاتهم".