الكاظمي ووفد من كردستان يبحثان ملفات موازنة 2021

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع وفد إقليم كردستان ملفات موازنة 2021.



وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، لاستعراض أهم الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا الوطنية التي تشهدها البلاد".

وناقش اللقاء بحسب البيان "الاعتداء الارهابي الذي تعرضت له مدينة اربيل، وتنسيق الجهد الامني والاستخباري مع سلطات الاقليم".

وبحث الكاظمي ووفد كردستان "ملفات تتعلق بالموازنة الإتحادية العامة المعروضة للإقرار حاليًا أمام مجلس النواب، وبما يضمن التوزيع العادل للثروة بين العراقيين بلا تمييز أو تفريق، وبما يتوافق مع الدستور العراقي ومبادئه".