الحلبوسي ووفد كردستان يؤكدان ضرورة حل المشكلات وفق الدستور

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل الخميس، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وموضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

وجرى خلال اللقاء، وفقا للبيان "التأكيد على ضرورة استمرار الحوار لحلِّ المشاكل العالقة وفقاً للدستور والذي يكون حاكما للجميع، كما أكد على تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات على كلِّ أبناء الشعب العراقي".