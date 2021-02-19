الكاظمي يؤكد ضرورة تكوين "رؤية مستقبلية" في المشاريع الاستراتيجية

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، ضرورة تكوين "رؤية مستقبلية" كاملة للحلول طويلة الأمد في المشاريع الاستراتيجية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس إجتماعًا خُصص لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد"، مشيراً الى أنه "جرى تقديم عرض شامل لمسار الطريق الدائري وتصميمه".

وأضاف البيان أن الكاظمي "اطلع بالتفصيل على الأهمية التنموية لإنشاء هذا الطريق وما سيقدّمه من خدمات للمواطنين عبر تجنيب شوارع العاصمة مرور الشاحنات، وامتصاصه الزخم المروري، فضلًا عن تطوير المدن والنواحي المحيطة والقريبة".

ولفت الكاظمي الى "أهمية هذا المشروع كونه سيخلق تحفيزًا إقتصاديًا بما يمثله من نشاط عمراني وتسهيل في النقل والربط البري"، مبيناً "ضرورة تكوين رؤية مستقبلية كاملة للحلول طويلة الأمد في المشاريع الستراتيجية، ومعالجة جميع الثغرات والمعوقات التي تواجه تنفيذها، والأخذ بعين الاعتبار النمو السكّاني والتمدد الحضري المستقبلي للمدن وتوسّعها".



وأكد رئيس الوزراء، "أهمية المشاريع الستراتيجية التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن"، مشددا على "ضرورة قيام أجهزة الدولة والجهات المعنية بالتخطيط وضع هذه المشاريع في مقدمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة".