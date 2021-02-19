المفوضية تؤكد: مستعدون لإجراء الانتخابات في موعدها

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، إن "هناك لجنة فنية مختصة بالمطابقة الفنية والعينية والالكترونية للبطاقات قبل توزيعها بين الناخبين"، لافتة الى أن "مفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل".