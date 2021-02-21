الحكيم ومسرور بارزاني يبحثان حل المسائل العالقة بين بغداد واربيل

حكومة إقليم كردستان ذكرت في بيان تابعته السومرية نيوز، ان "بارزاني والحكيم بحثا آخر مستجدات الوضع في العراق، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".وبحسب البيان، شدد رئيس تيار الحكمة الوطني، على ضرورة الاحتكام الى الدستور كونه الفيصل في حل المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مؤكدا دعمه الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد واربيل فيما يتعلق بالموازنة العامة للعراق لسنة 2021.فيما جدد رئيس حكومة كردستان التأكيد على، أن "الإقليم يريد حلاً جذرياً للمشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان وبما يحافظ على كيانه ويراعي خصوصيته الفيدرالية، مع احترام مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، وفقا للبيان