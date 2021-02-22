وزير الخارجية ونظيره السعودي يناقشان الأوضاع الاقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع نظيره السعودي الأوضاع الاقليمية والدولية وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من إنعكاسات على المنطقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث العلاقات الثنائيّة وسُبل الدفع بها لما يخدم المصالح المشتركة، في إطار دعم الإستثمار والتبادل التجاري وتعزيز مسارات العمل التنموي".
وناقش اللقاء، وفقا للبيان "الأوضاع الاقليمية والدولية وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من إنعكاسات على المنطقة، كما شدد على ضرورة التوافق على رؤى تعزز الإستقرار وتدعم الحلول التشاركيّة، وصولاً لتحقيق التنمية المنشودة".