وزير الخارجية ونظيره السعودي يناقشان الأوضاع الاقليمية والدولية

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث العلاقات الثنائيّة وسُبل الدفع بها لما يخدم المصالح المشتركة، في إطار دعم الإستثمار والتبادل التجاري وتعزيز مسارات العمل التنموي".