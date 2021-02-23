الكعبي يدعو لإختيار مفوضية حقوق انسان بعيدا عن المحاصصة السياسية

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "اجتماعا موسعا لمناقشة تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (35) لسنة 2008 ،بحضور رؤساء واعضاء اللجان (حقوق الانسان، الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، القانونية، مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني) النيابية، وعدد من الاعضاء والمستشارين في مجلس النواب".وأشار الكعبي إلى أن "هدف الاجتاع هو التأسيس لقاعدة رصينة تضمن حقوق الفرد العراقي وتليق بإسم العراق الذي سنّ فيه اقدم قانون للبشرية".وأضاف "آن الآوان لإختيار مفوضية حقوق انسان بعيدا عن المحاصصة السياسية بشكل كامل، موضحا ان القانون المعدل يجب ان يتضمن ذلك ، اضافة الى وضع ضمانات حقيقية لاختيار اعضاء يمثلون جميع اطياف الشعب العراقي ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمعرفة التامة بمبادئ حقوق الانسان".وشدد على ضرورة "عمل المفوضين الجدد ضمن آليات جديدة، والابتعاد عن فكرة كونها مجرد وظيفة عامة، بل عليه ان يؤمن بإنها مهمة انسانية تعمل وفق اهداف وغايات نبيلة تتعلق بحقوق الافراد، وان تكون مفوضية مستقلة وحيادية وكفؤة وتطبق المعايير الدولية والمنصوص عليها بالقانون، وهذا سنعكس ايجابا على رصانة مهامها على الصعيدين المحلي والدولي".وجرى خلال الإجتماع "الاتفاق على جملة نقاط سيتضمنها التعديل الجديد والكفيلة بتسهيل مهمة اختيار الاعضاء الجدد وضمان تمتعهم بما يؤهلهم لأشغال هذه المهمة الانسانية".