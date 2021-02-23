الكاظمي: الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الصواريخ التي وصفها بـ"العبثية" هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، فيما أكد أن تصاعد التزام المواطنين سيمكن من الحد من اثار السلالة الجديدة لكورونا.

الكاظمي قال خلال جلسة اليوم لمجلس الوزراء اليوم، "نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك نقيّم عاليًا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه"، مشيراً الى أن "تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء".

وأضاف أن "العمليات الإستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره"، مشدداً بالقول "نحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلًا ونهارًا في ملاحقة خلايا الإرهاب".

ولفت الكاظمي الى أنه "لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها"، مستدركاً "لكن اجهزتنا الأمنية ستصل الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام".

واعتبر أن "نفوساً ضعيفة كانت تترقب إنهيار الوضع الإقتصادي منذ شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، لكن الإجراءات الحكومية مكنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة".

وتابع أنه "بعد ان كان مهددا بالانهيار، إحتياطي النقد الأجنبي للعراق اخذ بالتصاعد، ومتوقع له ان يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، منذ البدء بالإجراءات الاصلاحية وتغيير سعر الصرف"، مضيفاً "جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل".