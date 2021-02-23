بينها يخص اللقاح الصيني.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة منها يخص اللقاح الصيني ضد فايروس كورونا.





اولا/ الموافقة على مشروع قانون الحماية القضائية للشركات المصنعة للقاح كوفيد ١٩وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/ البند اولا) و(80/ البند ثانيا) من الدستور.



ثانيا/ الموافقة على قيام وزارة الصحة بتوفير اللقاح من شركة سينوفارم الصينية.



ثالثا/ الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال إحدى تشكيلات وزارة الكهرباء بمبلغ مقداره (974109524557) دينار، والذي يمثل مبلغ زيادة رأسمال الشركة والمصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وقال مكتب الكاظمي، إن مجلس الوزراء ناقش ما مدرج ضمن جدول اعماله، وأصدر القرارات التالية:اولا/ الموافقة على مشروع قانون الحماية القضائية للشركات المصنعة للقاح كوفيد ١٩وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/ البند اولا) و(80/ البند ثانيا) من الدستور.ثانيا/ الموافقة على قيام وزارة الصحة بتوفير اللقاح من شركة سينوفارم الصينية.ثالثا/ الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال إحدى تشكيلات وزارة الكهرباء بمبلغ مقداره (974109524557) دينار، والذي يمثل مبلغ زيادة رأسمال الشركة والمصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

رابعا/ الموافقة على ما يأتي:

-إصدار تعليمات تسهل تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى، إستنادًا الى أحكام المادة (9) من قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017).

-إصدار النظام الداخلي للجنة المشرفة على تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017)، إستنادًا الى أحكام المادتين (6،9) من قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017).