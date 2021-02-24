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مجلس المفوضين يصدق على خطة الانتشار لمراكز الاقتراع العام

سياسة

2021-02-24 | 07:00
مجلس المفوضين يصدق على خطة الانتشار لمراكز الاقتراع العام
1,029 مشاهدة

اعلنت المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات، اليوم الاربعاء، عن قيام مجلس المفوّضين بالتصديق على خطّة الانتشار لمراكز الاقتراع العامّ ، فيما اشارت الى تخفيض التأمينات المفروضة على المرشّحين..

الناطق الاعلامي باسم المفوضية قال في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان مجلس المفوّضين قام بالتصديق على خطّة الانتشار لمراكز الاقتراع العامّ البالغة (8273) مركزًا، وتوجيه المكاتب الانتخابية كافّة بإيجاد أماكن قريبة من المراكز التي يتطلّب إجراء تغيير على مواقعها ضمن الرقعة الجغرافية لمراكز التسجيل والدائرة الانتخابية بما يؤمّن وصول الناخبين إليها بسهولة ويسر ، ووضع لافتات استدلال على المراكز القديمة على أن يكون المركز الجديد حاملًا لاسم المركز القديم بواسطة لافتة استدلال توضّح ذلك .
واشار الى ان "الاجراء يأتي ضمن استعدادات المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل / مرحلة الاقتراع وبحسب المرحلة الزمنية لتنفيذ الجدول العملياتي، تجري في الوقت الحالي مناقشة الإجراءات والتعليمات الخاصّة بعملية الاقتراع استنادًا إلى قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 ،
واضاف ان "مفوّضية الانتخابات منحت بقرار صادر عن مجلس المفوّضين إجازات التسجيل المشروطة للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة للمشاركة في الانتخابات لحين ورود الإجابة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، الأدلة الجنائية، وزارة التربية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وهيئة النزاهة على أن تستكمل هذه الأحزاب الإجراءات المتعلّقة بها في مدّة لا تزيد عن ( 90) يومًا من صدور قرار منح الإجازة، وعليه منح مجلس المفوضين اجازة تسجيل مشروطة لـ (3) احزاب سياسية يوم 17/2/2021".

واردف بالقول ان "مجلس المفوّضين اصدر قرارًا بتخفيض التأمينات المفروضة على المرشّحين، ليكون المبلغ مليوني دينار بدلًا من خمسة ملايين دينار، كما خُفِّضت أجور التحقّق من أهلية المرشّح إلى مئة وسبعة وستين ألف دينار، فضلًا عن التنسيق مع الجهات ذاتها المسؤولة عن التحقّق بورود الإجابة في مدّة لا تزيد عن (15) يومًا"، مؤكدا ان "مفوّضية الانتخابات تسعى لتقديم التسهيلات و تخفيف الأعباء المالية على المرشّحين؛ بغية فسح مجال أوسع للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".

ولفت البيان انه ، ولضمان اصوات الناخبين "شكل مجلس المفوّضين ، لجنة (إحصاء أعداد النازحين) برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية عدد من الموظّفين المختصّين لإحصاء أعداد النازحين من الناخبين" ، مؤكدا ان "اللجنة قامت بإجراء جولات تفقّدية إلى مخيّمات النازحين في المحافظات (ديالى، كركوك، السليمانية، دهوك، أربيل) بالتعاون مع مديري المكاتب الانتخابية في تلك المحافظات، فضلًا عن تشكيل لجان أخرى في هذه المحافظات؛ لتفقّد مخيّمات النازحين ومتابعة عمل الفرق الجوّالة وتقديم الدعم والإسناد خلال تحديثهم وتسجيل بياناتهم بايومتريًّا، وتشير الإحصاءات إلى تسجيل ( 12،812) ناخبًا نازحًا .

واوضح ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية والأهلية وبدعوة من مفوّضية الانتخابات، وجّهت بحثّ الطلبة من ذوي الاختصاصات التي ترتبط بتكنولوجيا المعلومات (علوم الحاسوب، نظم المعلومات، هندسة البرامجيات، هندسة الحاسوب)، وتشجيعهم على العمل التطوعي وإمكانية تأدية طلبة المرحلتين الدراسية الثانية والثالثة المراحل المنتهية التدريب الصيفي في مراكز التسجيل وعمل الفرق الجوّالة التابعة للمفوّضية".

و على صعيد التعاون الحكومي والتنسيق المؤسّساتي لدعم العملية الانتخابية، لفت البيان الى ان "مفوّضية الانتخابات وقّعت (8) مذكّرات تفاهم لدعم واسناد عمل المفوّضية مع المؤسّسات والدوائر الحكومية، ومن أجل تفعيل هذا التعاون المشترك عُقِد اجتماع ضمّ الأمين العامّ لمجلس المفوّضين، ومعاوني رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنّية، والشؤون الإدارية والمالية في مفوّضية الانتخابات، والفريق الاستشاري للأمانة العامّة لمجلس الوزراء المؤلَّف من مستشارية الأمن الوطني وعدد من الوزارات بحضورعدد من موظّفي المفوّضية الفنّيين المختصّين من دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة وضع برامج تخصّ تكنولوجيا المعلومات وبرامج (الحوكمة) و (الأتمتة) التي تخصّ عمل المفوّضية و تساعد في إجراء انتخابات حرّة نزيهة".

وأمّا ما يخصّ إجراءات المفوّضية لحفظ سلامة العملية الانتخابية وأمنها، فقد ذكر البيان ، إنّ "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تعقد اجتماعاتها الدورية؛ لمناقشة الإجراءات الأمنية الموضوعة لحماية مقارّ المكاتب الانتخابية ومراكز التسجيل والفرق الجوّالة في أثناء تأدية عملهم، وحفظ مخازن المفوّضية"، مبينا ان "اللجنة قرّرت زيادة عناصر القوات الأمنية فضلا عن تشكيل مكتب اعلامي مختص باللجنة للمساهمة في نشر الوعي الانتخابي ومكافحة الجرائم الانتخابية وطرق الابلاغ عنها بغية خلق بيئة آمنة استعدادًا للحدث الانتخابي المقبل؛ كونهم الدرع الحصين في حماية أمن البلد".

و تستمرّ مفوّضية الانتخابات في عملية تحديث الناخبين التي بدأت منذ 2/1/2021 ومن المقرّر انتهاؤها في يوم 1/4/2021، فضلًا عن استمرار عمليّتي توزيع بطاقة الناخب و التسجيل البايومتري. وتشير الإحصاءات إلى أنّ عدد المحدّثين قد بلغ ( 971،949) ناخبًا محدّثًا لبياناته.
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