حسين وظريف يبحثان الوضع الإقليمي والدولي وإنعكاساته على المصالح المشتركة

المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصحاف قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيّة التقى نظيره الايراني محمد جواد ظريف، وبحث معه العلاقات الثنائيّة بين البلدين والوضع الإقليمي والدولي وإنعكاساته على المصالح المشتركة".وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.وكان المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، قد أعلن أمس الجمعة، أن زيارة وزير الخارجية ستستمر يوما واحدا، يُجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران.وأضاف، أن "المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران ، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد".