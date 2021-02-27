نائب يطالب بفتح تحقيق حول ادعاءات وزارة الدفاع الاميركية

وقال المحمداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "على رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة توضيح ما جرى على اعتبار انه يمثل خرق للسيادة العراقية وسيخلق فجوة كبيرة بين القوات الامنية والحكومة الاتحادية خصوصا ان ما صرحت به وزارة الدفاع الامريكية عن وجود تنسيق بينها وبين الجانب العراقي يضع العديد من علامات الاستفهام".واضاف المحمداوي ان "القصف الاخير لقواتنا في الحشد الشعبي لن يمر مرور الكرام"،مشددا على انه "بحال كانت الحكومة العراقية جادة في حماية ابنائها فعليها توضيح الملابسات وفتح تحقيق فوري بالأمر بغية وضع النقاط على الحروف وعد الاكتفاء بالبيانات التي صدرت من بعض الوزارات الامنية لنفي تلك التصريحات".