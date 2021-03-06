مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحداد



عقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "النائب الثاني لرئـيـس مـجلس النواب بشير الحداد افتتح أعمال الجلسة رقم (41)".



