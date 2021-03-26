العبيدي وعلاوي يؤكدان إسناد مؤسسات الدولة وتقويتها ضد جماعات اللادولة

أكد النائب خالد العبيدي، اليوم الجمعة، على ضرورة دعم الطبقات الهشة التي تضاعفت اعدادها بسبب الأزمتين الاقتصادية والصحية جراء كورونا خلال لقائه رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي.



اتفقنا مع د. علاوي على ضرورة دعم الطبقات الهشة التي تضاعفت اعدادها بسبب الأزمتين الاقتصادية والصحية جراء كورونا، وتخصيص مبالغ كافية للمحافظات التي تعاني من أزمات اقتصادية وخدمية خانقة ومن بينها المحافظات المدمرة لضمان الإسراع بإعادة اعمارها وتوفير البيئة المناسبة لعودة النازحين. pic.twitter.com/HOGJvRfdBb — Dr. Khalid Al-Obeidi (@khalid_alobeidi) March 26, 2021 وقال العبيدي في سلسلة تغريدات على منصة تويتر تابعتها السومرية نيوز: "اتفقنا مع رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي على ضرورة دعم الطبقات الهشة التي تضاعفت اعدادها بسبب الأزمتين الاقتصادية والصحية جراء كورونا، وتخصيص مبالغ كافية للمحافظات التي تعاني من أزمات اقتصادية وخدمية خانقة ومن بينها المحافظات المدمرة لضمان الإسراع بإعادة اعمارها وتوفير البيئة المناسبة لعودة النازحين".

واضاف: "اكدنا مع علاوي على إسناد مؤسسات الدولة وتقويتها ضد جماعات اللا دولة، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لجميع قواتنا الأمنية للقيام بدورها في محاربة عصابات داعش وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تحاول اضعاف هيبة الدولة وتشكك بقدراتها في فرض القانون على الجميع ودون استثناء".

اكدنا مع د. علاوي على إسناد مؤسسات الدولة وتقويتها ضد جماعات اللا دولة، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لجميع قواتنا الأمنية للقيام بدورها في محاربة عصابات داعش وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تحاول اضعاف هيبة الدولة وتشكك بقدراتها في فرض القانون على الجميع ودون استثناء. pic.twitter.com/P0BHg7GHen — Dr. Khalid Al-Obeidi (@khalid_alobeidi) March 26, 2021

وبين: "بحثنا مع علاوي إسناد مفوضية الانتخابات للقيام بواجباتها دون اية عوائق سياسية او امنية تهدد عملها لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تضمن حقوق المواطن في الإدلاء بصوته دون أية ضغوط او محاولات لكسر إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثليه في البرلمان القادم الذي سيواجه تحديات كبيرة وصعبة".