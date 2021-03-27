استغراب عراقي من تخلي دول عن مواطنيها في مخيم الهول

وقال مكتب الأعرجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، القائم بالأعمال الألماني في بغداد، بيتر فلتن، والوفد المرافق له، لبحث العلاقات العراقية الألمانية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والعالم".وشدد الجانبان، على "أهمية استمرار التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات، كون خلايا داعش مازالت تشكل خطراً على العراق والمنطقة".وبيّن الأعرجي، أن "العراق يستغرب من تخلي بعض الدول وعدم متابعة مواطنيها في مخيم الهول، وعدم المطالبة بهم واستلامهم ، وكأن الأمر لايعنيهم، داعيا ألمانيا إلى مساعدة العراق في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والمساهمة في إعادة إعمار سنجار وعودة الحياة فيها".كما أكد الأعرجي، أن "العراق يريد أن يكون نقطة التقاء وساحة تحتوي وتساعد الجميع، ولن يكون مع طرف ضد طرف، مبينا أن أي تقارب إيراني أمريكي أو سعودي إيراني سيكون له تأثير إيجابي على أمن واستقرار المنطقة".من جانبه أشار القائم بالأعمال الألماني إلى أن هدف بلاده هو مساعدة العراق، مؤكدا سعي ألمانيا الحثيث لإحداث تقارب إيراني أمريكي من خلال دفع الطرفين لتجنب الأزمات.