نائب يعلن الاتفاق على صيغة بشأن مادة "حصة الاقليم" بالموازنة

وقال همزة في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم الاتفاق داخل اللجنة المالية والتصويت على صيغة مقبولة بشأن المادة 11 من الموازنة المتعلقة بحصة اقليم كردستان، بانتظار مناقشتها مع باقي القوى السياسية داخل قبة البرلمان، والساعات القليلة المقبلة ستحسم الامر لعقد الجلسة والتصويت على الموازنة"، مضيفاً "ما نتمناه ان يتم الوصول الى اتفاق لا يقطع ارزاق المواطنين".ولفت همزة الى أن "الاقليم قدم المرونة الكاملة والتفاهم من اجل تحقيق صيغة تعايشية لا تحرم اي محافظة من حقوقها، وقد اعلن الوفد الكردي انه مستعد لتسليم الثروات النفطية وعائدات المنافذ بنسب مقبولة وما تبقى من وقت سيكون حاسما"، داعيا اعضاء البرلمان الى "الدخول الى القاعة بروح المسؤولية والتعايش السلمي وان لا يكونوا متعصبين بقرارهم وان يتم التصويت بنفس وطني شامل، على اعتبار ان الموازنة هي لكل العراق ورغم ان الموازنة لم تكن متكاملة بكل شيء نتمناه لكننا يجب ان لا يتم تاجيلها لفترات اطول".وتابع ان "النواب الكرد لديهم مخاوف وبحال عدم الحصول على اتفاق فأن الكتل الكردستانية ستقاطع الجلسة ولا يشاركون في جلسة التصويت على الموازنة لاننا لسنا مستعدين للتصويت على موازنة تقوم بحرمان المكون الثاني في العراق من حقوقهم، وان شاء الله نتوصل الى اتفاق على الموازنة لاننا جميعا بذلنا جهد كبير واجتماعات مكثفة لاقرار الموازنة"، مشددا على أن "الخلافات ليست مقتصرة على حصة الاقليم بل هنالك اشكاليات اخرى بانتظار حسمها".