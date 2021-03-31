برلماني يكشف أبرز النقاط الخلافية التي حسم الاتفاق عليها

وقال الموسوي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، وحضرته السومرية، ان "قيادة تحالف الفتح اجتمعت يوم أمس وتم من خلال الاجتماع عرض كامل للقروض الخارجية في مشروع قانون الموازنة، حيث تم رصد ما يقارب 40% من هذه القروض لقطاعات مهمة ولمشاريع استثمارية للكهرباء ومشاريع بنى تحتية مهمة للمحافظات"، مبينا انه "تم تقليل القروض الخارجية بالاتفاق مع اللجنة المالية من 7،5 مليار الى 3،2 مليار دولار".واضاف الموسوي، انه "تم ضمان حقوق المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، التزاماً بقرار مجلس النواب في سنة 2019، الذي صوت اعادة المفسوخة عقودهم في الحشد اسوء بالداخلية والدفاع".وتابع "فيما يتعلق بالضمان السيادي، فقدت رصدت اللجنة التي تشكلت من لجان مختلفة مع الديوان الرقابة وهيئة النزاهة، مخالفات كبيرة بهذا الضمان، فتقديم اي ضمانات لمشاريع الطاقة مخالفة جديدة، ولهذا ذهبنا باعتماد ضمان الدفع لمشاريع الطاقة حال وصول المنتج الى وزارة الكهرباء، وتم الاتفاق على هذه الفقرة"، لافتا الى انه "تم الاتفاق على انصاف الرعاية الاجتماعية من خلال اضافة 75 الف دينار لكل عائلة وزيادة مستحقات الفلاحين من اضافة 50 الف دينار مقابل كل طن حنطة وشعير".واكد "إصرار أعضاء مجلس النواب على تمرير الموازنة، وهناك قضايا خلافية في موازنة 2021، ترك للبرلمان العراقي وخيارات النواب في التصويت وعدم التصويت على الفقرات المختلف عليها".