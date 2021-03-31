السومرية نيوز تنشر نص قانون موازنة 2021

تنشر السومرية نيوز، نص مشروع قانون موازنة 2021 الذي صوت عليه البرلمان اليوم.

وصوت مجلس النواب اليوم الاربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021. وأدناه نص القانون.

