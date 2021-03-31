العراق والسعودية يوقعان خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقال مكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن "الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان".وأضاف أنه "جرت مراسم توقيع إتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، وقعها عن الجانب العراقي وزير المالية علي علاوي، فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير المالية السعودي".ولفت البيان الى أن "وزير المالية علي علاوي وقع إتفاقية تمويل الصادرات السعودية، ووقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية، كذلك جرى توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وقعها عن الجانب العراقي وزير التخطيط خالد بتال".كما تم توقيع "مذكرة للتعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، ودار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، وقعها عن الجانب العراقي وزيرة الاعمار والاسكان نازلين محمد وسو، ووقعها عن الجانب السعودي امين عام دار الملك عبد العزيز".ووقعت ايضا، بحسب البيان "مذكرة تفاهم بين شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية، وقعها عن الجانب العراقي الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس ادارة هيئة الإذاعة والتلفزيون".