بالصور.. الكاظمي وبن سلمان في عربة صغيرة

تنشر السومرية نيوز، صوراً تجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عربة صغيرة في احدى مناطق السعودية.

ووصل الكاظمي اليوم الاربعاء الى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.