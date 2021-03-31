الصدر يعلق على زيارة الكاظمي الى السعودية

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، على زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية.

وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر"، "إني أنظر لزيارة الكاظمي للسعودية بعين الأمل والمنى". ووصل الكاظمي اليوم الاربعاء الى السعودية في زيارة رسمية.