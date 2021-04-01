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تحالف الفتح يكشف اهم الفقرات التي حققها في الموزانة

سياسة

2021-04-01 | 01:07
تحالف الفتح يكشف اهم الفقرات التي حققها في الموزانة
8,095 مشاهدة

اعلن تحالف الفتح اليوم الخميس، موقفه بشان التصويت على موازنة العام الحالي وتمريرها داخل البرلمان بعد توصله لتوافقات مع الكتل الاخرى.

وقال التحالف في بيان تلقته"السومرية نيوز" ، لقد ارتأى تحالف الفتح الدخول إلى جلسة البرلمان للمساهمة في إضافة الفقرات التي تخدم المواطن وتحافظ على البناء المؤسساتي الصحيح للدولة وإلغاء الفقرات التي تضر الشعب وتكون لها تداعيات سلبية ولا تخدم الفقراء ومحدودي الدخل، ومن هنا نود توضيح النقاط التالية :

1- بعد مطالباتنا المتكررة للحكومة بإعادة سعر صرف الدولار ولم تستجب، ابلغناها بأن القانون لن يمرر إذا لم يتم إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه في السابق، إلا أنها بقيت مصرة ولم تتراجع، وعندما تفاقم الأمر وتأخرت الموازنة بسبب ذلك وتعطلت حقوق المواطنين عدلنا مواد وفقرات كبيرة ومهمة من ثم صوتنا على قانون الموازنة، إلا أننا سنبقى ضاغطين بكل الطرق ولن نتنازل عن إعادة سعر الصرف إلى عهده السابق.

2- تم إنصاف أبناء الحشد الشعبي بالتصويت على رواتب ل169،000 متطوع مما سيرفع راتب المتطوع ليصل إلى 1،420،000 دينار عراقي


3- رفعنا رواتب المستفيدين من شبكة الرعاية إلى 250 ألف دينار كحد أقل بعدما كان الفرد المستفيد يستلم 175 ألف دينار، وتم رفع تخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية لاستيعاب أعداد أكثر من المستفيدين

4- استحصلنا 5 بالمئة من إيرادات النفط إلى المحافظات المنتجة للنفط والبترو دولار

5- طالبنا بصرف مستحقات الفلاحين وتحقق ذلك مع زيادة سعر الطن للحنطة والشعير والشلب 50 ألف دينار

6- تم زيادة تخصيصات تنمية المحافظات من 2 إلى 4 ترليون دينار

7- تثبيت أصحاب العقود في كل الوزارات ممن مضى على خدمته الفعلية 7 سنوات أو أكثر

8- ألغينا المواد التي تختص ببيع أصول أملاك الدولة وخفضنا القروض السيادية بنسبة 60 بالمئة

9- ثبتنا صرف رواتب لـ220 ألف محاضر مجاني

10- إنهاء ملف المناصب بالوكالة وحصرها بمجلس النواب.


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