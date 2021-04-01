أمير سعودي يعلق على زيارة الكاظمي ويربطها بأخرى سابقة لإيران

علق أمير سعودي، على زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية يوم أمس.

ونشر الوليد بن طلال صورة بصفحته في "تويتر" وكتب تعليقاً عليها بالقول "الصورة تتحدث.. العراق دولة عربية.. الفرس خارج المعادلة".