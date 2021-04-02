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الصدر يعلن عن مشروع "الإصلاح الزراعي والصناعي"
سياسة
2021-04-02 | 10:55
4,489 مشاهدة
أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن مشروع "الإصلاح الصناعي والزراعي".
في ما يلي نص الوثيقة:
»
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مقتدى
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