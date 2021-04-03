تحالف الفتح يصدر بيان تعزية بوفاة القاضي محمد العريبي

وقال التحالف في بيان تلقته "السومرية نيوز" ما نصه: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة القاضي محمد العريبي جراء إصابته بمضاعفات وباء كورونا ، وقد آلمنا مصابه وفقده في هذه اللحظات الحرجة التي يحتاج فيها العراق إلى قضاة مخلصين أمثال الفقيد محمد العريبي.واضاف البيان، لقد كان الفقيد مثالا للقاضي المتفاني في محاكمة ديكتاتور العصر صدام وبقية أزلام السلطة القمعية الظالمة ، إذ كان شديدا في الحق لم تأخذه في إدارة هذه المحاكمات التاريخية لومة لائم ولا تهديدات آثم، وحقق هدف الملايين من الذين أصابهم ظلم النظام الدكتاتوري بإعدام الطاغية ، وسيبقى اسم القاضي الفقيد محمد العريبي يرن في أسماع دنيا العراقيين رمزا للعدالة وصوتا وطنيا شريفا.تغمده الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.