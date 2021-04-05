المياحي يدعو الحكومة لفتح المنافذ الحدودية الجنوبية

وحذر المياحي في بيان تلقته "السومرية نيوز" من تركيز الحكومة على المنافذ الجنوبية وفتح المنافذ الشمالية على مصراعيها، والضغط على المنافذ الجنوبية وغلقها.وطالبَ الحكومة بتوضيح الأسباب والإستمرار في غلق منافذ الجنوب اذا كانت صحية أو أمنية أو إستهداف المواطن في الجنوب،متسائلا ما السبب المقنع والمبرر لغلق المنافذ الجنوبية وفتح منافذ الشمال، وإذا كان إجراءً أمنياً عليه بتعزيز الأمن وفتحِ تلك المنافذ وإن كانَ صحياً فعلى "السيد الكاظمي" إتخاذ الإجراءات الوقائية أسوة بالمنافذِ الشمالية وتطبيق الغلق على جميع المنافذ في العراق.