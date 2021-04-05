وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بحضور رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وقعت مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن هادي مع رئيس الجامعة الامريكية في بغداد مايكل مولنكس اليوم، مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي والجامعة الامريكية في بغداد تضمنت تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والدعم الاكاديمي في الاختصاصات القانونية".وأضاف البيان، ان "الجامعة الامريكية في بغداد قدمت منحة تعليم اللغة الانكليزية لعدد من القضاة".