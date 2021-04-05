إعادة انتخاب همام حمودي رئيساً للمجلس الاعلى الاسلامي

قرر المؤتمر العام للهيئة العامة للمجلس الاعلى الاسلامي، الاثنين، إعادة انتخاب همام حمودي رئيساً للمجلس.

وقال مصدر مطلع، إن "المؤتمر العام للهيئة العامة للمجلس الاعلى الاسلامي جدد انتخاب سماحة الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي".