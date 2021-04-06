الكاظمي يحدد موعد إعلان نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بأحداث ذي قار

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، إن "حفاوة الاستقبال في السعودية والإمارات لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي، بل ان العرب استقبلوا العراق، وتاريخ العراق وأرثه وعمقه"، معتبرا "الزيارتان كانتا بغاية الاهمية ولمسنا رغبة اخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، وهذا ليس غريبا على الاخوة العرب بتاريخهم واصالتهم، وسوف نترجم هذه الروح الى آليات عمل دائمة مع جميع جيراننا ومع المجتمع الدولي".وأشار إلى أنه "استمع خلال الايام الماضية الى مزايدات اعلامية بشأن قضية المحاضرين، ورغم ان هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية كونها تهم شريحة اساسية"، معرباً عن أسفه "لتغيير الارقام والنصوص في الموازنة، ومع هذا سيتم اعداد صيغة ستعرض في الجلسة من اجل تحقيق الانصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا".وأضاف "لقد عملنا منذ اشهر على معالجة ازمة ومطالب اهلنا في الناصرية، وخصصنا صندوقا خاصا لاعمار ذي قار نتمنى ان يتم صرف امواله بما يخدم اهلنا في المحافظة".وتابع الكاظمي "بسبب ظروف معروفة واشكالات مختلفة بعضها قانونية اصبح منصب محافظ ذي قار شاغرا، وقررنا بالتالي اختيار محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والادارية في المحافظة"، مطالباً أهالي ذي قار بان "يضعوا ايديهم بيد الحكومة المحلية وسنضع نحن ايدينا بيد ذي قار ونتعاون جميعا للنهوض بواقع المحافظة".وشدد رئيس الوزراء، على "أهمية العمل وبشكل عاجل على تطبيق بنود الموازنة وخدمة شعبنا، هذا العام يجب ان يكون عاما استثنائيا في تحويل الموازنة -رغم الملاحظات عليها- الى ورشة عمل ملموسة".ولفت إلى أن "سيتم تعيين مجلسا استشاريا في الناصرية مرتبطا برئيس الوزراء، وساتابع مع المحافظ والمجلس كل تفاصيل اعمار ذي قار بشكل يومي"، مؤكداً أنه "غدا ستعلن نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الاخيرة في ذي قار".وبين أنه "لمس خلال الايام الماضية شكاوى من زيادة غير مقبولة باسعار المواد الغذائية، وسيتابع ما يحدث في الاسواق، يجب ان نحمي المواطن من جشع المتاجرين بقوت الشعب ، ولن نسمح للمزايدين باستغلال الظرف الاقتصادي".وأردف الكاظمي "يحل علينا شهر رمضان الكريم، وسنناقش اليوم قضية البطاقة التموينية في رمضان ، ووجهت بايصال الحصص الاضافية خلال الايام المقبلة واضافة حصة جديدة، وسنتناقش مع وزير التجارة بهذا الشان".