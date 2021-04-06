Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
أسعار النفط تقفز بأكثر من دولارين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الكاظمي يحدد موعد إعلان نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بأحداث ذي قار

سياسة

2021-04-06 | 08:20
الكاظمي يحدد موعد إعلان نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بأحداث ذي قار
2,460 مشاهدة

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الاخيرة في محافظة ذي قار، ستعلن غداً، فيما أشار إلى أن الزيارتين الاخيرتين الى السعودية والامارات كانتا ناجحتين بكل المعايير.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، إن "حفاوة الاستقبال في السعودية والإمارات لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي، بل ان العرب استقبلوا العراق، وتاريخ العراق وأرثه وعمقه"، معتبرا "الزيارتان كانتا بغاية الاهمية ولمسنا رغبة اخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، وهذا ليس غريبا على الاخوة العرب بتاريخهم واصالتهم، وسوف نترجم هذه الروح الى آليات عمل دائمة مع جميع جيراننا ومع المجتمع الدولي".

وأشار إلى أنه "استمع خلال الايام الماضية الى مزايدات اعلامية بشأن قضية المحاضرين، ورغم ان هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية كونها تهم شريحة اساسية"، معرباً عن أسفه "لتغيير الارقام والنصوص في الموازنة، ومع هذا سيتم اعداد صيغة ستعرض في الجلسة من اجل تحقيق الانصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا".

وأضاف "لقد عملنا منذ اشهر على معالجة ازمة ومطالب اهلنا في الناصرية، وخصصنا صندوقا خاصا لاعمار ذي قار نتمنى ان يتم صرف امواله بما يخدم اهلنا في المحافظة".

وتابع الكاظمي "بسبب ظروف معروفة واشكالات مختلفة بعضها قانونية اصبح منصب محافظ ذي قار شاغرا، وقررنا بالتالي اختيار محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والادارية في المحافظة"، مطالباً أهالي ذي قار بان "يضعوا ايديهم بيد الحكومة المحلية وسنضع نحن ايدينا بيد ذي قار ونتعاون جميعا للنهوض بواقع المحافظة".

وشدد رئيس الوزراء، على "أهمية العمل وبشكل عاجل على تطبيق بنود الموازنة وخدمة شعبنا، هذا العام يجب ان يكون عاما استثنائيا في تحويل الموازنة -رغم الملاحظات عليها- الى ورشة عمل ملموسة".

ولفت إلى أن "سيتم تعيين مجلسا استشاريا في الناصرية مرتبطا برئيس الوزراء، وساتابع مع المحافظ والمجلس كل تفاصيل اعمار ذي قار بشكل يومي"، مؤكداً أنه "غدا ستعلن نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الاخيرة في ذي قار".

وبين أنه "لمس خلال الايام الماضية شكاوى من زيادة غير مقبولة باسعار المواد الغذائية، وسيتابع ما يحدث في الاسواق، يجب ان نحمي المواطن من جشع المتاجرين بقوت الشعب ، ولن نسمح للمزايدين باستغلال الظرف الاقتصادي".

وأردف الكاظمي "يحل علينا شهر رمضان الكريم، وسنناقش اليوم قضية البطاقة التموينية في رمضان ، ووجهت بايصال الحصص الاضافية خلال الايام المقبلة واضافة حصة جديدة، وسنتناقش مع وزير التجارة بهذا الشان".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:16 | 2021-04-06 11:16
11:06 | 2021-04-06 11:06
11:01 | 2021-04-06 11:01
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التوعية والاعلام البيئي تصدر بياناً بشأن &quot;السحابة الكبريتية&quot;
20.99%
16:55 | 2021-04-04
التوعية والاعلام البيئي تصدر بياناً بشأن "السحابة الكبريتية"
16:55 | 2021-04-04
الداخلية تصدر توضحياً بشأن الرجل الذي أطلق النار على طليقته
19.22%
09:00 | 2021-04-05
الداخلية تصدر توضحياً بشأن الرجل الذي أطلق النار على طليقته
09:00 | 2021-04-05
اسعار صرف الدولار الامريكي في بغداد والمحافظات
16.95%
04:20 | 2021-04-05
اسعار صرف الدولار الامريكي في بغداد والمحافظات
04:20 | 2021-04-05
الصحة تسجل حصيلة غير مسبوقة بإصابات كورونا و33 وفاة
14.83%
09:03 | 2021-04-06
الصحة تسجل حصيلة غير مسبوقة بإصابات كورونا و33 وفاة
09:03 | 2021-04-06
لجنة التربية النيابية تزف خبرا سارا للمحاضرين المجانيين
14.11%
07:48 | 2021-04-05
لجنة التربية النيابية تزف خبرا سارا للمحاضرين المجانيين
07:48 | 2021-04-05
الغاز البركاني السام يتلاشى باجواء العراق (فيديو)
Play
13.89%
05:28 | 2021-04-05
الغاز البركاني السام يتلاشى باجواء العراق (فيديو)
05:28 | 2021-04-05
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.