برلماني: عطل معدات ابار في ديالى يكلف العراق مليارات الدولارات

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "وخلال زيارتنا الى حقول نفط خانة في محافظة ديالى، وجدنا هناك خسارة 3 مليار دولار بمعدات المعالجة نتيجة لايقاف العمل من قبل وزارة النفط في هذه الابار منذ عامين الى هذا اليوم، علما ان هذه الآبار تنتج اكثر من ١٥ الف برميل يوميا وبتكلفة نصف دولار واما ابار الغاز فيمكن ان ينتج لكل بئر 50 (مقمق) من الغاز الجاف، مبينا ان تلك الحقول لم يصل لها اي مسؤول في الوزارة للنظر في قضية إعادة تأهيلها رغم أنها الأقدم في منطقة الشرق الأوسط".واضاف التميمي، ان "الحجج الواهية التي اطلعنا عليها في اسباب التوقف، بان هنالك تجاوزات على أنبوب النفط الناقل من الابار الى مصفى الدورة من قبل البعض ما ادى الى ايقاف ضخ النفط في الانبوب دون وجود اي معالجات لهذه القضية، علما ان هذه الابار يوميا تنتج 15 الف برميل ومن اجود انواع النفط الخام في العالم".وطالب هيئة النزاهة "بفتح تحقيق فوري في هذا الموضوع"، مشددا على "عزمه فتح تحقيق برلماني في لجنة النفط والطاقة البرلمانية يتم فيها استضافة وزير النفط ومدير نفط الوسط والمسؤولين عن هذا الملف".