اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، عن انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف، إن "الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ انطلقت عبر تقنية الاتصال المرئي".

وأضاف أن "وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الأميركي انتوني بلينكن يفتتحان جلسة الحوار الستراتيجي العراقي-الأميركيّ".

بدوه، قال وزير الخارجية الأميركي إن "اجتماعنا اليوم يأتي تاكيداً على علاقة الشراكة بين العراق والولايات المتحدة"، مؤكداً أن "الحكومة العراقيّة كرّست لمبادئ الدستور من خلال منهاجها الحكومي".