ائتلاف النصر يرحب بمخرجات الحوار الستراتيجي ويدعو بهذا الاجراء

وقال الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، "نرحب بمخرجات الحوار الستراتيجي العراقي الأميركي، بما يتصل بتوصيف وتنظيم وجود القوات الأميركية، واقتصارها على المهام التدريبية والإستشارية"، داعيا إلى إنجاز الاتفاق الفني لجدولة خروج القوات القتالية وفق الرؤية والحاجة التي تقدّرها المؤسسات العراقية المختصة".وأكد النصر خلال البيان دعمه للسياسات والمواقف الحكومية والوطنية المتصلة بحفظ وتعزيز المصالح والسيادة العراقية تجاه الدول كافة، فقضايا الوحدة والمصالح والسيادة الوطنية كل لا يتجزأ في تعامل العراق مع جميع الدول دون استثناء.