البياتي: بيان الحوار الاستراتيجي "خلا" من مصطلح "حقوق الانسان"

استغرب عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، خلو بيان الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن من مصطلح حقوق الانسان.

وقال البياتي ان البيان الاخير بشأن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة قد خلا من ذكر مصطلح حقوق الانسان، على الرغم من تطرقه لفقرات مهمة شملت ضمان عودة طوعية أمينة وكريمة للنازحين داخليا، وتقديم مساعدة المجتمعات التي تعرضت إلى ابادة جماعية خلال فترة احتلال داعش لبعض المحافظات، واحترام حرية التعبير عن الرأي المكفولة دستوريا، اضافة الى حماية الناشطين والمتظاهرين وضمان محاسبة الجهات المتورطة بالاعتداء على المحتجين.