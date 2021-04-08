الفتح يدعو لوضع جداول زمنية لانسحاب جميع القوات الاجنبية

دعا تحالف الفتح، الخميس، الى وضع جداول زمنية واضحة وقصيرة الامد لانسحاب جميع القوات الاجنبية من العراق.

وقال التحالف في بيان، "تابعنا عن كثب الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي ونحن اذ نشد على يد المحاور العراقي في تحويل مهمة قوات التحالف الدولي من مهمة قتالية الى مهمة تدريبية استشارية ونعتبرها خطوة ايجابية في تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وعودة الاستقرار لكل ربوع الوطن".

وأستدرك "لكن هذا يتطلب الاسراع بتشكيل اللجنة الفنية المختصة ووضع جداول زمنية واضحة وقصيرة الامد لانسحاب جميع القوات الاجنبية من العراق باسرع وقت ممكن".

ودعا التحالف الى "اعادة السيطرة على القواعد الجوية العراقية خصوصاً (حرير وعين الاسد) من قبل القوات الامنية العراقية وبسط السيطرة على الاجواء العراقية بشكل كامل من اجل عودة الاستقرار والشروع في الاعمار والازدهار ان شاء الله".