عضو بالديمقراطي: سنجار محتل من حزب العمال وهنالك مؤامرة ضده

اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائب السابق عن محافظة نينوى ماجد شنكالي، اليوم الاحد، أن حزب العمال الكردستاني ما زال يحتل ويتواجد داخل سنجار، مؤكداً وجود مؤامرة ضد القضاء.

وقال شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كل ما يشاع ويتم التصريح به من بعض السياسيين والجهات الامنية عن انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار هي محض افتراءات وادعاءات كاذبة لا اساس لها من الصحة".

وأضاف أن "اوضاع سنجار خطيرة جدا ومن يتصدى للحديث عن وضعها مطالب بان يتكلم بواقعية وشفافية بان تلك القوات ترفض الخروج وهي صاحبة القرار والماسكة بزمام الامور في القضاء وهو محتل رسمياً ولا سلطة للقانون والدولة العراقية عليها".



ولفت شنكالي الى أن "ما يجري في سنجار حالياً هو مجرد اعادة انتشار لتلك القوات وتغيير لملابسها ومقراتها العسكرية الى مقرات بديلة داخل القضاء وفي جبل سنجار، واي محاولات للتضليل واخفاء تلك الحقيقة هي دليل واضح على وجود مخطط ومؤامرة يشترك فيها اطراف خارجية وداخلية ضد قضاء سنجار واهله"، لافتاً الى ان "قائممقام القضاء ومدراء نواحي القحطانية وسنون بالوكالة منتحلي صفة وتم تنصيبهم من قبل حزب العمال وبمباركة جهات داخلية".