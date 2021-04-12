بالوثيقة.. تحالف القوى يرد على الكعبي

رد تحالف القوى، الثلاثاء، على بيان اصدره نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي بشأن حديث النائب ظافر العاني في البرلمان العربي.





واعرب التحالف عن استغرابه من ما وصفها "الهجمة الشرسة والمغالطات" التي تضمنها بيان الكعبي، داعياً اياه الى الاحتكام الى المنطق وتغليب مصلحة العراق مستقبلا.

وكان الكعبي طالب اليوم الاثنين، مجلس النواب بإقالة العاني بأول جلسة نيابية، معتبراً أن تصريحاته في البرلمان العربي دعاية انتخابية "رخيصة كاذبة وطائفية".

يشار الى أن العاني قال في كلمة له خلال جلسة البرلمان العربي، إن "حقوق الانسان في العراق تتعرض الى انتهاكات خطيرة"، مؤكداً "وجود 10 الاف مغيب لا يعرف مصيرهم".

وأدناه نص بيان تحالف القوى: