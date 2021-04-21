نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية يزور العراق غداً

يزور العراق يوم غدٍ الخميس ، نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية يوري بوريسوف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية يوري بوريسوف، سيزور العراق غداً".

