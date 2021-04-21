العراق والإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد، سالم الزعابي، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".وأشار السفير الإماراتي، إلى أن "رئيس الدولة حريص على تقوية العلاقات مع العراق، وفي جميع المجالات، مؤكدا أن استقرار العراق من استقرار الإمارات والمنطقة، مبينا أن الاستثمارات الإماراتية هي الأوسع، وأن العراق بلد مهم في المنطقة، مضيفا أن أيدينا بأيدي العراقيين".وأكد الأعرجي، أن "زيارة الكاظمي الناجحة إلى الإمارات خير دليل على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".