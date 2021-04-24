بالوثيقة.. الكتلة الصدرية تعلن تسليم أسماء مرشحيها إلى مفوضية الانتخابات

أعلنت الكتلة الصدري، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، تقديم أسماء مرشحيها وتسليمها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما دعت إلى المشاركة الفاعلة من أجل "ترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقة".

في ما يلي نص الوثيقة: