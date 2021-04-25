صالح يدعم اجراء تحقيق بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب

وقال صالح في بيان تلقته "السومرية نيوز" انه "بنفوس يعتصرها الألم، تابعنا عن كثب الحادث المفجع الذي تعرّض له أهلنا في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ونتابع التقارير المتعلقة بها لحظة بلحظة".وأضاف اننا "ندعم القرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين، واستنفار كافة الجهود لمعالجة جرحى الحريق، كما نشد على يد فرق الدفاع المدني وجموع المتطوعين في إنقاذ المصابين واسعافهم".هذا وأعلنت وزارة الصحة والبيئة ، سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الاداري والفني للمستشفى، ومدير قسم الهندسة والصيانة نتيجة الحريق الذي نشب في المستشفى وأوقع عشرات الضحايا والجرحى.