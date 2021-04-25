الفتح يدعو للتحقيق بحادثتي الوحدة وأبن الخطيب وعقد جلسة مغلقة بحضور وزيرين

وقال التحالف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "ما جرى خلال اليومين الماضيين في ناحية الوحدة والحادثة المفجعة في مستشفى ابن الخطيب مساء أمس جريمة لايمكن السكوت عليها، وهي إخلال بالعهد المشروط الذي التزمت به الحكومة في بداية تشكيلها قبل عام من الآن وتعهدت بتلبية مطالب الناس والسهر على راحة المواطن واستقراره لا العودة إلى العنف في مواجهة المطالب والاعتقالات في صفوف المتظاهرين، زادتها نيران الحريق الذي التهَم جثث العشرات من المواطنين في أسوأ يومين مرا على الشعب العراقي".وأشار إلى أن "واقعا صحيا وخدميا كهذا الواقع المزري والمخيف يعرض البلاد إلى موجة عالية من الاحتجاجات الشعبية ويضعها فوق صفيح ساخن ويدفع الأوضاع الاجتماعية إلى مزيد من التدهور"، مشيرا إلى أن "سقوط عشرات الشهداء الأبرياء في مستشفى ابن الخطيب وجرحى وشهيد في ناحية الوحدة جنوب بغداد أمر لايمكن تجاوزه دون اتخاذ خطوات جادة تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية، لذلك نطالب بإجراء تحقيق فوري في الحادثتين من أجل تشخيص الخلل ومحاسبة المقصرين".ودعا الفتح، أعضاء مجلس النواب العراقي إلى "جلسة مغلقة بعيدة عن الإعلام والمزايدات الكلامية والسياسية ومايرافقها من شحن وطحن سياسي وتصفية حسابات كتلوية وسياسية بحضور وزيري الصحة والكهرباء لمحاسبة المقصرين في هاتين الوزارتين ووضع حلول فورية تعالج أزمة الكهرباء والتردي الكبير في مجال الخدمات الصحية"، مؤكدا أن "الأوضاع في البلاد لم تعد تسمح بالمزيد من الارتخاء والتنظير السياسي وعلينا الارتفاع لمستوى المسؤولية الوطنية".