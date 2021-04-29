المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم 29/4/2021 , ونظرت دعوى تخص الطعن بقانون مجالس المحافظات.وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا ورد للسومرية نيوز، ان "المحكمة نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون ( التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) المعدل رقم (21) لسنة (2008).واوضح البيان ان "المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته".واضاف ان "المحكمة بعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تأجيلها الى الثاني من الشهر المقبل لغرض التدقيق".